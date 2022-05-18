К 1 июля в 4 муниципалитетах Петербурга появится платная парковка

Проект постановления о создании платной зоны парковки в Центральном районе Петербурга опубликовал комитет по транспортру. В документре чечь идет о не охваченных ранее муниципальных образованиях.

В проекте предписывается запустить платную парковку с 1 июля этого года. Перечень разбит на четыре муниципалитета. Больше всего адресов в МО "Смольнинское" - 90.

39 участков улично-дорожной сети, где появится парковка, будет в МО "Литейный округ". 24 участка парковки откроют в МО "Лиговка-Ямская", однако на некоторых отрезках не предусмотрено никаких платных мест для машин.

Всю инфраструктуру для оплаты парковки, знак и дорожную разметку должны подготовить к 1 июля.