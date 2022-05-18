Хронология: как правительство Петербурга обещало построить метро

Заявку на получение инфраструктурного бюджетного кредита в размере восьми миллиардов рублей направило правительство Петербурга. Финансы пойдут на финальную стадию строительства станций метро "Горный институт" и "Путиловская". Об этом сообщает комитет по финансам города.

Санкт-Петербург.ру решил вспомнить, кто из чиновников в конце прошлого и в начале этого года баловал петербуржцев обещаниями о скором запуске новых станций метро.

Осенью 2019 года после победы на выборах губернатора Александр Беглов пообещал за пять лет семь новых станций метро, однако пока что ни одна из них не была открыта.

В июле 2021 года Беглов продолжал рассказывать о возможности построить шесть станций метро к 2024 году. В планах также было расширить сеть петербургской подземки за пределы города.

Вице-губернатор города Эдуард Батанов пообещал к 2024 году построить три новые станции метро: "Путиловскую", "Казаковскую" и "Большой проспект".

Уже в январе зампред Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Михаил Самборский заявил, что станции "Юго-Западная" вернут проектное название "Казаковская", вместе с "Путиловской" ее собираются открыть уже в конце 2023 года - начале 2024.

В феврале чиновники повысили градус - заявили, что к 2030 году в метро Петербурга появится 21 новая станция, а уже в 2033 году Красносельско-Калининская линия протянется до "Пискаревки".