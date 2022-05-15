Сотни фанатов аниме собрались на Васильевском острове

На 4-й линии Васильевского острова в Петербурге второй день наблюдается огромные очереди перед входом в японское кафе.

Накануне в помещении кафе проходит японский Фестиваль глициний. Особое внимание привлек Ислам Ганджаев, который озвучил Тандзиро из аниме "Клинок, рассекающий демонов". Сфотографироваться и получить от него автограф могли все желающие.

Также поклонников аниме научили делать косплей-макияж и правильно надевать кимоно. Накануне перед помещением разрезали ленточку в честь открытия и высадили сакуру.