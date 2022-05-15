В Петербурге открыты более 12 тысяч вакансий для IT-специалистов

Мониторинг рынка труда продолжается в Петербурге. Оказалось, что сейчас в городе оченб востребованы специалисты в сфере IT. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

По его словам, в Северной столице открыто более 12 тысяч вакансий для таких сотрудников. Он отметил, что интересы города напрямую связаны с интересами его жителей.

"Петербуржцы могут развиваться вместе с городом. Так, получить IT-образование стало легче благодаря программе «Цифровая экономика», инициированной Президентом", - уточнил Беглов в своем телеграм-канале.

В рамках данной программы горожане могут пройти переподготовку. Для обучения сейчас доступны более 60 актуальных курсов. Для участия в них необходимо заполнить анкету на портале.