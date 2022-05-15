На второклассника у «Газпром Арены» наехал самокатчик

У "Газпром Арены" на второклассника накануне вечером наехал самокатчик.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, у дома №26 на Южной дороге около 19:40 пострадал мальчик, который катался на роликах. Ребенку всего 7 лет. На него наехал 17-летний подросток на электросамокате, ученик 10 класса.

В тяжелом состоянии пострадавшего госпитализировали с тупой травмой живота и разрывом почки. Также в больницу доставили и самокатчика. Он получил ссадину коленей и ушибом правого локтевого сустава. Сейчас устанавливается обстоятельства произошедшего.