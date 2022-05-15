Петербуржцы выстроились в очереди к сакуре в Саду дружбы

Около домов № 15-17 на Литейном проспекте выстроилась очередь из петербуржцев. Там находится Сад дружбы, известный прекрасной сакурой.

Сад открыли в мае 2003 года в честь празднования трехсолетия города как подарок от города-побратима Шанхая.

Этой весной образовался настоящий ажиотаж. Ценители красоты готовы отстоять очередь, чтобы сфотографироваться на фоне сакуры или же сделать снимок самого цветущего дерева.



Напомним, что сакура начала цвести в Петербурге в конце апреля. При этом в 2021 году дерево зацвело еще в конце марта. Однако весна текущего года полна сюрпризов и холодов.