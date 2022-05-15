В Петербурге "заминировали" роддом

В Центральном районе Петербурга сообщили о якобы бомбе в роддоме.
Как стало известно Санкт-Петербург.ру, врач родильного дома №2 сообщила в полицию о том, что в субботу, 14 мая, на электронную почту заведения поступло сообщение о заминировании. К дому 36 по Фуршатской улице направили наряд полиции. Они осмотрели помещения и прилегающую территорию на предмет взрывчатых веществ и взрывных устройств. Ничего подозрительного они не нашли. Эвакуацию проводить не стали.
Мероприятия по проверке объектов закончили в 12:48.