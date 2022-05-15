Спортивные площадки появятся в парке Героев-Пожарных

Второй этап благоустройства парка Героев-Пожарных начался в Петербурге. Парк расположен недалеко от бльшого ЖК в Купчино. Специалисты продолжат обустраивать пешеходные дорожки, построят волейбольную, теннисную, баскетбольную и тренажерную площадки.

В рамках первого этапа благоустройства создали декоративные композиции. Так, в парке высадили более 1,5 тысячи деревьев и более 10 тысяч кустарников. Кроме того, специалисты сформировали живые изгороди, цветники и газоны.

По словам вице-губернатора Петербурга Анатолия Повелия, парк назвали в честь подвига пожарных, которые погибли при исполнении служебного долга. В парке есть элементы тематической направленности. Саловники уже начали работу по сохранению существующих зеленых насаждений. Также планируется высадить новые деревья и кустарники.