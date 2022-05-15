Петербуржцам объяснили снос 8 домов на проспекте Обуховской обороны

В администрации Петербурга прокомментировали решение о сносе целого квартала исторических зданий на проспекте Обуховской Обороны. Там собираются построить Большой Смоленский мост через Неву.

Как сообщает телеканал 78, члены Градостроительного совета отметили полную утрату исторического облика большинства рассматриваемых зданий. Причиной этго называют большое количество перестроек. В связи с этим приняли решение об особом режиме использования территории в границах проектирования Большого Смоленского моста. В этот режим включен и демонтаж восьми зданий.

Напомним, что строительство моста в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай предусмотрено Концепцией развития транспортной системы и Генеральным планом Петербурга.