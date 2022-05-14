Захарова: мировые цены на продовольствие растут из-за санкций Запада

Официальный представить МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что цены в России растут из-за санкций, которые были введены Западом против страны. Так она ответила на слова главы МИД Германии Анналены Бербок, которая обвинила Россию в грядущем продовольственном кризисе.

Как рассказала Захарова в своем Telegram-канале, цены на продукты растут из-за санкций, введенных под напром США.

"Это если говорить о прямой причине. Непонимание этого — признак либо глупости, либо намеренного введения общественности в заблуждение», — уточнила она.

По её словам, в этом также виноваты предшественники Бербок, которые не вмешивались в ситуацию в Украине, а моделировали внутреннюю и внешнюю политику страны в ручном режиме.