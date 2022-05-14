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Фестиваль современного искусства откроется в "Севкабель порту"

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© Фото: Baltphoto

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В Культурном центре "Севкабель Порта" пройдет фестиваль-ярмарка современного искусства. Он будет впервые проходить на берегах Невы. Мероприятие объединило почти сотню художников. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Арт-директор фестиваля Рамиля Багаутдинова рассказал, что в фестивале примет участие 85 авторов. Они покажут в разных техниках свои работы. Там представят разные техники живописи от абстракции до реализма. 

Для одной из картин художник из Анапы Дамир Кривенко использовал старые материнские платы от компьютеров. 

«Новое направление назвал палитризмом. 365 маленьких кусочков палитр говорят о том, что это год, 365 дней, и каждый день уникален, неповторим, это маленькая жизнь. Таким образом мне показалось, что я создал цвет времени», – рассказал сам художник.

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