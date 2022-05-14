В Петербурге скончался контр-адмирал Александр Спешилов

Контр-адмирал Александр Спешилов скончался в пятницу, 13 мая. Об этом сообщает Клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ.

В сообщении выражаются глубокие соболезнования семье и близким скончавшегося.

"Скорбим вместе с вами. Светлая память о Спешилове останется в наших сердцах", — заявили в Клубе.

Также соболезнования выразил губернатор Петербурга Александр Беглов. По его словам, Спешилов прошел большой и яркий путь. Градоначальник отметил, что контр-адмирал за многие службы в ВМФ командовал боевыми кораблями на Черноморском флоте, а также был командиром Кронштадтской дивизии.

"При его активном участии были реализованы образовательные программы и создан Музей воды. На протяжении многих лет контр-адмирал возглавлял Кронштадтское морское собрание, был активным участником ветеранского движения ВМФ", - отметил Беглов.