Turkish Airlines запустит рейсы из Петербурга в Бодрум

В Бодрум запустили прямые рейсы из петербургского аэропорта Пулково. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе управляющий компании "Воздушные ворота северной столицы" сообщили, что Пулково собирается расширить маршрутную сеть международных направлений. В список городов, куда жители Петербурга могут добраться без пересадок, добавился известный курорт на побережье Эгейского мора.

Пока что полеты будут проходить дважды в неделю. С 24 мая их количество увеличится до четырех в неделю. В Бодрум будут летать 180-местные лайнеры Airbus A-321.