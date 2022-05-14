Компьютерные мастера могут безнаказанно смотреть интимные видео своих клиентов

Зачастую жители Петербурга хранят на гаджетах важную информацию, а иногда особенно личную, даже интимную или криминальную. Однако иногда техника ломается, и тогда все тайны попадают в руки мастеров по ремонту.

Такая история случилась с жителем Шушар, у которого внезапно сломался ноутбук. Мастер по ремонту нашел на устройстве порнографию с участием несовершеннолетних. Информацию об этом он передал в правоохранительные органы. Те уже занялись проверкой.

В беседе с Neva.Today адвокат бюро Петербурга «Q&A» Роман Нефедов рассказал, что действия специалиста были законны. Хоть эта информация и относится к частной жизни лица, которая подлежит защите. Однако право на тайну личной жизни не является абсолютным. Незаконное собрание и распространение личной информации может попасть под статью о нарушении неприкосновенности частной жизни

В этом случае клиент передал компьютер мастеру не обговаривая наличие конфиденциальной информации. Тем самым он вверил эти свдения. Мастер мог исследовать содержимое ноутбука в рамках оказания услуг по ремонту, а ее передача полиции не считается распространением конфиденциальной информации, так как такое сообщение не является публичным и направлено на защиту интересов общества.