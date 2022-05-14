Завод Nissan в Петербурге не будет работать еще год

В Nissan рассказали, когда возобновлят производство на российском заводе в Петербурге. В руководстве компании предполагают, что предприятие в городе будет стоять без дела как минимум до марта следующего года.

"Мы должны исходить из того, что операции будут приостановлены на год", - заявил изданию Automotive News генеральный директор автопроизводителя Макото Учида.

По словам Учиды, за последний финансовый год компания в Северной столице показала убыток в размере 499 миллионов доларов. Также говорится, что "неопределенности" , связанные со спецоперацией и Украиной, могут оказать сильное влияние на показатели Nissan в следующем году и в последующие года.