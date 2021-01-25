Петербургские семьи наградили за заслуги в воспитании детей

В преддаерии Международного дня семей в Световом заде Смольного вручили награды и премии за заслуги в воспитании детей. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Награды вручал губернатор города Александр Беглов. Он поблагодарил их за большой труд. В семье Егоровых десять детей - старшему 30, а младшему семь. Также глав семества пять внуков. Андрей и Елена вместе 31 год. Им вручили награды "За заслуги в воспитании детей". К этому знаку прилагается 100 тысяч рублей. Также знаками наградили еще три семьи и премией по 50 тысяч рублей, а еще десять по 25 тысяч рублей.

«Нынешняя награда почетная и статусная. Детям она показывает, какова семья, они ощущают ценность семьи, они понимают что, что семья объединяет», - рассказала одна из награжденных.