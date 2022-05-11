В Эрмитаже ищут подрядчика для строительства фондохранилища

В Государственном Эрмитаже ищут подрядчика, который будет достраивать фондохранилище на Школьной улице. Стартовая цена контракта начинается с 1,96 млрд рублей. Соответствующую информацию опубликовали на портале Госзакупок.

Заявки будут принимать до 16 мая. Подрядчик будет выбран к 18 мая.

Напомним, что Эрмитажное фондохранилище является долгостроем, из-за которого даже возбудили уголовное дело. Два года назад его отдали на рассмотрение в Москву.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что комплексы Эрмитажа изменят режим работы с 19 апреля. Об этом музей сообщил на своей странице в социальной сети во "Вконтакте".