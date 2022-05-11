В России может закрыться половина ювелирных предприятий

В марте этого года Госдума приняла закон, который отменяет упрощенную и патентную системы налогооблажения для ювелирной промышленности и торговли. Такие изменения внесены в Налоговый кодекс РФ. Также закон отменяет НДС на приобретение инвестиционных слитков физлицами.

До этого ювелирные компании, которые ранее ипользовал в своей деятельности упрощенную систему, могли зарабатывать до 200 миллионов рублей в год. Фирмы платили налог в размере 6% с выручки или 15% с выручки за вычетом расходов.

Как сообщает Neva.Today, с 1 января следующего года картина изменится кардинально. Ювилерам придется платить 20% в виде налога на прибыль и НДС в 20%, а также другие налоги. Это может повлечь за собой массовое закрытие малых предприятий, которые работают на рынке драгоценных металлов.