Названа причина плохого запаха на на Глухоозерском шоссе в Петербурге

Источник неприятного химического запаха нашли в Петербурге. Ранее жители Невского и Центрального районов жаловались на невыносимую вонь, которая концентрировалась у нефтебазы "Невский мазут".

Многие петербуржцы из этих районов в последнее время жаловались на неприятный запах неизвестного происхождения. Как сообщает "КП-Петербург" со ссылкой на комитет по природопльзованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, максимальная концентрация запаха замечена у дома 15 по Глухоозерскому шоссе. Именно там расположена нефтебаза "Невский мазут".

Сообщение об этом отправили в природоохранную прокуратуру и Росприроднадзора. Сейчас ожидается принятие соответствующих мер.