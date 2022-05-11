В ПМЭФ в этом году поучаствуют более 500 российских компаний

В Петербургском международном экономическом форуме 2022 года подтвердили свое участие более 500 компаний из России. Там представят 65 отралей. Об этом сообщает Росконгресс.

IT-сектор займет лидирующую позицию на форуме.

В ПМЭФ в этом году участие примут представители 69 стран. Но окончательный список гостей не опубликован. Главная тема форума - "Новый мир - новые возможности". Он пройдет с 15 по 18 июня.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что власти Петербурга определились с мерами профилактики коронавируса на ПМЭФ-2022. В частности, предусмотрены мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического контроля.