На территории Ленобласти усилят приграничный контроль

В пограничном управлении ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области попросили жителей и гостей приграничных районов носить с собой документы, которые удостверяют личность и с пониманием отнестись к неудобствам. Эти мероприятия направлены на профилактику правонарушений.

В мае усилят контроль за соблюдением пограничного режима в Ленинградской облати.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Пограничное управление ФСБ по региону, силовые ведомства собираются провести комплекс мероприятий, котоыре направлены на профилактику правонарушений в пограничной сфере. Гостей и жителей региона просят при выходе на улицу брать с собой документы. Отмечается, что главной целью мероприятия является усиление контроля за состоянием режиме госграницы.