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Новое общественно-деловое пространство появится на Васильевском острове

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© Фото: Baltphoto

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На Уральской улице на территории гипермаркета "Максидом" появится новое общественно-деловое пространство. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на заместителя гендиректора по строительству компании Антон Патрасенко.

Территориюбывшего завода собираются поделить на две части. Там, где магазин уже работает благоустроят участок,. а за забором продолжат ремонтно-реставрационные работы.

По словам Патрасенко, здесь планируют создать новое общественно-деловое пространство. При выполнении работ стараются сохранить расположнные на территории деревья ценных пород, в том числе историческую аллею из вековых лип.

 

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