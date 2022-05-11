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Ритуальные услуги в Петербурге подорожали на 20%

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© Фото: Baltphoto

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В этом году стало еще дороже хорогить умерших в Петербурге. Рост цен был и в прошлом году, однако за прошедшие два года стоимость похорон увеличилась на 20%.

В 2021 затраты на кремацию и похороны увеличились минимум на 2-3 тысячи рублей. Также выросла стоимость ритуальных услуг и товаров. Об этом сообщает Neva.Today со ссылкой на слова Елена Эльсалиева, генеральный директор Похоронного дома №1.

В этом году снова произошло повышение цен на ритуальные товары. Кроме того, стали дороже гробы, деревянные и металлические кресты, а также другие изделия. Рост цен на товары связан с подорожанием сырья. Всего повышение цен за два года составило около 20%.

В прошлом году крематорий дважды поднимал стоимость услуг на кремацию, а в этом году один раз. При этом отследить рост цен на услуги по захоронению на кладбищах невозможно, ведь многие ритуальные компании не работают "открыто".

По словам специалиста, у ритуальных агентств нет объективной информации по смертности и по видам заказываемых услуг.

 

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