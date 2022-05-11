В июне россиян ждут следующие длинные выходные

Новая рабочая неделя будет недолгой и продлится с 11 по 13 мая. С 11 по 13 июня россиян ждут следующие длинные выходные в связи с празднованием Дня России 12 июня. Такие данные приводятся в производственном календаре на этот год.

День России в этом году выпадает на воскресенье, 12 июня. Поэтому выходные продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно. А следующая после них рабочая неделя будет четырехдневной. Перед новогодними праздниками последние длинные выходные будут с 4 по 6 ноября в связи с Днем народного единства.

В Роструде сообщили, что нерабчие праздничные дни могут стать причиной для снижения зарплаты работникам, которые получают оклад. Также работники, у кого был не установлен оклад, за нерабочие праздничные дни, когда они не привлекались к работе, будет выплачено дополнительное вознарграждение. Его размер устанавливается коллективным договором.