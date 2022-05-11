В центре Петербурга с опережением сроков устранили "гейзер"

На Гангутской улице закончили ремонт в пять утра сегодня, 11 мая. Теплоэнергетики поменяли два метра сети. Об этом сообщает пресс-служба компании "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Они закончили замену, настроку и земляные работы рано утром. Всех потребителей перевели на штатный режим работы. Если у местных жителей нет горячей воды или отопления, то следует обращаться к управляющей компании.

Напомним, что накануне вечером данная труба лопнула у Музея блокады.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что ненадежную трубу в Мартыновском сквере отремонтировали раньше срока.