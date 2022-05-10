Стало известно, какие грибы искать в Петербурге и Ленобласти в мае

О том, какие грибы можно встретить в мае в Петербурге и Ленинградской области рассказал эксперт Николай Будник. Об этом сообщают "Невские Новости".

По его словам. в наших краях встречаются два вида сморчков: сморчок конический и обыкновенный. В основном они растут в старых садах и заброшенных усадьбах. Чаще всего эти грибы встречаются в Гостилицах.

Он отметил, что там есть большой сад, который разбили еще до революции. Грибник уточнил, что там можно побродить, но это слишком близко к городу.

Грибы нет смысла искать в глубине леса, ведь там еще холодно и сыро. Интересно, что уже сейчас можно найти сморчковую шапочку. Будник уточнил, что это абсолютно другой гриб, но тоже появляется весной.

По словам эксперта, у него сморщенная шапка на ножке, а у сморчка ножка и шляпка являются одним целым. Если его разрезать, то он будет выглядеть как лампочка.