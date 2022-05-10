После 9 мая для уборки улиц Петербурга привлекли свыше 600 машин

9 мая уборкой улиц в Петербурге занимались более 600 единиц спецтехники и почти тысячи дворников. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов подчеркнул, что город усиленно готовился к праздникам, в том числе к массовым мероприятиям. В майские праздники все коммунальные службы работали в усиленном режиме. После мероприятий важно привести в порядок улицы, на которых побывали многие тысячи петербуржцев и наших гостей. В Северной столице хотят сохранить праздничную атмосферы.

Как сообщает администрация, в канун Дня Победы дорожные службы помыли территории, где прошли торжественные мероприятия во всех районах. Коммунальщики особое внимание уделили центру города. В местах гуляний проводилась дополнительная уборка. Для этого задействовали 142 машины и 178 специалистов ручного труда. После окончания праздника на уборку центра привлекли 154 машины и 130 работников.