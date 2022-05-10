«Металлопродукция» будет изготавливать остановки общественного транспорта

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что остановки общественного транспорта начнет изготавливать предприятие "Металлопродукция". Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, в сжатые сроки городской бизнес сможет эффективно адаптироваться к новым условиям, продолжать работу и даже развиваться. Таким образом, предприятие направит свой экспорт в страны БРИКС, Ближнего Востока и Юго-Восточную Азию. Сейчас компания выпускает только автомобильные запчасти и акссессуары, но собирается расширить производство.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Петербурге заработают остановки на Трамвайном проспекте .