Администрации губернатора Петербурга получила полномочия в сфере госнадзора

Полномочия администрации губернатора Петербурга расширили в сфере координации деятельности исполнительных органов государственной власти города.

Ранее администрация губернатора города была ответственна за координацию деятельности исполнительных органов государственной власти Петербурга по рганизации и проведению регионального государственного контроля в соответствии с законодательством России.

После принятия нового закона администрация губернатора получила дополнительные задачи по координации деятельности исполнительных органов государственной власти Петербурга в сефе государственного надзора, а также муниципального контроля. Кроме того, это касается обеспечения прав граждан.

Администрация губернатора сможет выполнять требования федерального закона и заниматься оперативной координацией деятельности контрольных органов в условиях ограничения контрольных мероприятий, которые проводятся в отношении юридических и физических лиц.