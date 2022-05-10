Ажиотажный спрос на услуги офтальмологов зафиксировали в Петербурге

Ажиотажный спрос на рынке платной офтальмологии в Петербурге. Это произошло несмотря на повышение цен и экономический кризис. Как сообщает телеканал 78, в среднем петербургский рынок офтальмологии растет примерно на два процента в год и успешно проедолевает кризис.

Несмотря на падение уровня доходов петербуржцев, в офтальмологии отмечается значительный приток пациентов. Причиной такого спроса может быть повышение цен. С февраля по апрель оно составило 25-35%. Например, выросла стоимость на услуги, где есть импортная составляющая.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Петербурге на 40% может упасть стоимость аренды коммерческой недвижимости.