Крупнейший фудмолл Петербурга откроется на месте Варшавского вокзала

В октябре на месте бывшего Фаршавского вокзала и ТРК "Варшавский экспресс" откроется крупнейший фудмолл Петербурга. Около 90 арендаторов представят различные кухни мира от африканской до арабской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу нового проекта Vokzal 1853".

В сообщении говорится, что сейчас планируется площади под 90 арендаторов, которые представят кухни Европы, Азии и Америки, а также арабскую кухню. Кроме того, с лткрытой кухней появятся корнеры с закусками и напитками, а также кофейни. В октябре 2022 года в здании бывшего Фаршавского вокзала появится фудмолл "Vokzal 1853".

Также в пресс-службе заявили, что уже некоторое время владелец здания планировал реконцепцию проекта, поскольку инфраструктура вокруг комплекса изменилась. Фирма провела конкурс идей по созданию нового пространства среди рестораторов. Концепция ресторатора Алексея Васильчука победила среди множества представленных концепций.

Около 34 тысяч квадратных метров составит общая площадь проекта. Здесь появятся четыре тысячи посадочных мест.