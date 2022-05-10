В Пулково путешественников предупредили о неработающем онлайн-табло

С проблемами при попытках посмотреть расписание столкнулись пассажиры петербургского аэропорта Пулково. На сайте воздушной гавани перестало работать онлайн-табло, где содержится информация о вылете и прибытии рейсов.

На момент публикации утром во вторник, 10 мая, при попытке открыть страницу появляется объявление.

"На сайте ведутся технические работы. В связи с этим онлайн-табло временно не доступно. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в нем.

Стоит отметить, что сайт не работает уже второй день подряд. Неизвестно, когда именно раздел начнет работать исправно. Пассажиров просят обращаться в авиакомпании или колл-центр Пулково.