В шествии «Бессмертный полк» в Петербурге поучаствовали более миллиона человек

Более миллиона человек поучаствовали в акции "Бессмертный полк" в Петербурге в 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Шествие проходило п Невскому проспекту. Во главе колонн были ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда. Они проехались по главной магистрали города на легендарных "полуторках" ГАЗ-АА.

В шествии также принял участие губернатор города Александр Беглов. Он вышел с портретом отца - Дмитрия Никитовича Беглова, прошедшего Великую Отечественную и Японскую войны. Также он держал портрет дяди - Героя советского Союза Валентина Беглова, который погиб в 1945 году в Польше.