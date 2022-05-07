Дава рассказал, есть ли у него новые отношения

Дава несколько недель назад признался в том, что его сердце снова занято. Однако он не стал раскрывать личность новой пассии. Однако в YouTube-шоу «Женский форум» он поделился грандиозными планами на жизнь со своей избранницей.

Хоть Дава и не спешит рассекречивать имя своей девушки, но с удовольствием делится пикантными подробностями. 29-летний певец намекнул, что в отношениях у него наладилась регулярная интимная жизнь.

«Есть ли у меня мозоли на правой руке? Откуда, ведь я в отношениях! Их нет! Вообще хочу жениться в этом году, хочу детей», — рассказал он.

Также Дава поинтересовался о том, как понять, что девушка увлечена другим.