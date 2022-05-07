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От Финляндского вокзала в «Путь Победы» отправился ретропоезд

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© Фото: телеканал «Санкт-Петербург»

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Ретропоезд накануне отправился с Финляндского вокзала в "Путь Победы". Акция была посвящена 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Финляндский вокзал и станцию Ладожское озеро.

В годы войны этот локомотив соединял блокадный Ленинград и остальную страну, а вчера стал частью исторической реконструкции. Первым прибыл на пятый путь состав, сохранившийся с военных времен. Торжественную церемонию открывали губернатор города Александр Беглов, глава Ленобласти Александр Дрозденко, председатель городского парламента Александр Бельский и руководство Октябрьской железной дороги.

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", губернатор Петербурга отметил, что победа городу досталась нелегко - лишениями, страданиями и ратным подвигом. Все они ковали нашу общую победу. По словам Бельского, для Ленинграда, Петербурга это особенные дни. Он поблагодарил руководство Октябрьской железной дороги.

 

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