7 мая может стать самым теплым днем за этот год в Петербурге

В Петербурге в субботу, 7 мая, будет непривычно тепло для петербуржцев. Город останется в теплом секторе североатлантического циклона, а столбики термометров продолжат расти.

Как рассказал синоптик Михаил Леус, сегодня воздух в Петербурге может прогреться до плюс 19 градусов. Если это случится, наступившая суббота будет самым теплым днем с начала этого года. Ранее лидером считлось 6 мая - в городе зафиксировали 16,4 градуса тепла.

Разница температур в Ленинградской области составит от плюс 15 до плюс 20 градусов. Несмотря на теплую погоду в городе сегодня будет облачно, а местами будут кратковременные дожди. Ветер ожидается юго-западный от четырех до девяти метров в секунду, а атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.

Однако петербуржцев предупреждают - отправляться на прогулку лучше сегодня, ведь уже в воскресенье в город придут дожди и резкое похолодание.