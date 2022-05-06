170 дополнительных уличных туалетов установят в Петербурге на праздниках

170 бесплатных дополнительных туалетов разместит "Водоканал" в самых многолюдных местах Петербурга и пригородах в дни празднования 77-й годовщины Победы.

Биотуалеты появятся на Дворцовой площади, у Богословского и Пискаревского мемориальных кладбищ, а также по маршруту движения "Бессмертного полка". Во время праздника на Дворцовой появятся 50 дополнительных биокабин. Режим работы туалета с 10:00 до 21:00. В Кронштадте - 10 биокабин.

Также в штатном режиме будут работать другие туалеты, которые находятся в ведении ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Напомним, что 9 мая на Дворцовой площади пройдет военный парад. Днем с 15:00 по Невскому проспекту пройдет шествие "Бессмертного полка".