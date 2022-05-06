Световое оформление дали памятникам героев ВОВ в Петербурге

Световое оформление ко Днб Победы получили меморила "Сестра" в Сестрорецке, памятник "Морякам-катерникам Балтики" в Кронштадте и ДОТы Фрунзенского района. Сотрудники "Ленсвета" смонт

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что город готовится к Дню Победы. Специалисты всех городских служб перед праздниками приводят в порядок воинские мемориалы, места захоронений жителей блокадного Ленинграда и защитников.

По его словам, световое оформление - часть крупного проекта подсветки памятников, которые реализуют в Северной столице с 2020 года. В прошлом году свыше 100 скульптурных композиций получили световое оформление, а в этом году подсветку получат еще примерно 50 памятников.