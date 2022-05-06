Суд Петербурга запретил "Зеленого слоника"

В Октябрьском районном суде Петербурга запретили показ и распространение фильма "Зеленый слоник. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Суд постановил удалить фильм из интернета. Во время разбирательства установили, что лента причиняет вред психическому здоровью детям.

Напомним, что картина была снята в 1999 году на любительскую камеру. Главные роли в нем достались Сергею Пахомову, который известен также как Пахом, и Владимиру Епифанцеву. По сюжету герои являются арестованными военнослужащими, которые отбывают наказание в камере со стенами зеленого цвета. Фильм сняли сразу в нескольких жанрах: треш, черная комедия и психоделика.

Лента стала мемом. Цитаты из фильма стали культовыми и используются до сих пор.