В Петербурге не будут проверять расходы по госзакупкам до конца этого года

В комитете финансового контроля Петербурге до 1 января 2023 года не будут проводить проверки главных распорядителей бюджетных средств в городе. Об этом сообщает Neva.Today со ссылкой на проект постановления правительства, направленного на антикоррупционную экспертизу и опубликованного на сайте правительства города.

Кроме отказа от проверок, комитеты и другие структуры городской администрации до конца года смогут отсрочить исполнение предписаний, которые выданы по прежним проверкам.

В проекте постановления говорится, что проверки могут провести по решению губернатора или по обращению прокуратуры, МВД и Следственного комитета. Если постановление примут, то его действие распространится на все действия чиновников, которые были совершены с 23 апреля 2022 года.