С крыши бывшего консульства Литвы в Петербурге пропал ангел

Неизвестные демонтировали скульптуру "Ангела" с крыши исторического особняка, который находится на улице Рылеева, 37 в Петербурге. Раньше в этом здании находилось консульство Литвы.

По информации комитета по контролю, использованию и охране памятников, особняк Тургеневой на Рылева является объектом культурного наследия, а скульптура - нет.

Градозащитник Ярослав Костров предположил, что Литовское Консульство при депортации решило приватизировать с собой и ангела.

Напомним, что скульптура появилась на крыше бывшего консульства Литвы в 2000-х годах. Как сообщает "Петербургский дневник", автор скульптуры - литовский скульптор Вайдотас Рамошка, выполнена она из пенопласта.