Инопланетяне перестали посещать Петербург

Петербург перестал интересовать представителей инопланетных цивилизаций. Всего один раз за последние два года внеземные гости за глянули в город. Об этом сообщается на портале UFO Stalker.

Сайт выглядит как интерактивная карта, где любой желающий может поставить отметку с местом и датой встречи с инопланетными гостями, а также рассказать о подробностях слувшегося. Как сообщает Neva.Today, на ресурсе зарегистрировано более 205 тысяч контактов с пришельцами, на территории Петербурга отмечено восемь из них

Так, в последний раз 2 августа 2020 года на площади Восстания якобы наблюдали инопланетное средство передвижения. По словам очевидца, в небе висело и вращалось НЛО размером с одномоторный самолет. Петербуржец рассказал, что не почувствовал ничего страшного, а НЛО летело в нескольких сотнях метров над землей.

Еще раньше очевидцы замечали инопланетян в Петербурге в 2008, 2009 и 2012 годах.