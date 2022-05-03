Telegram собирается запустить платную премиум-подписку

Доступ к эксклюзивным функциям готовят в Telegram. Для этого введут платную подписку.

Первая информация о готовящейся платной премиум-подписке появилась в сети. Функционал бесплатных аккаунтов не урежут, но для платных аккаунтов добавят новые функции. Скорее всего они будут нести декоративную функцию.

Среди возможных функций для премиум аккаунтов будет доступ к больгему количеству наклеек, реакций и отправка уникальных анимированных стикеров.

Остальные функции, доступные для платных аккаунтов, пока неизвестны. Также неизвестно и то, сколько будет стоить подписка.