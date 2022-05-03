Депутат Госдумы заявил о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю

Переход к четырехдневной рабочей неделе может произойти в уже недалеком будущем. Об этом РИА Новости заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политики и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, отдельные предприятия уже работают в таком формате. Он отметил, что в рамках пандемии это было одним из оптимальных решений по сохранению кадров и продолжения работы предприятия. Нилов считает, что главное делять это поэтапно, а не внедрять законодательно-насильственно. Также надо учитывать специфику работы предприятия, где-то сокращенная рабочая неделя изначально невозможна.

Депутат отметил, что рынок сам придет к оптимизаци там, где это возможно, а искусственные ограничения или навязывания только навредят.





