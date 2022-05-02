Студенческой газете «Студень» запретили упоминать СПбГУ

Запрет использования вуза студенческим пабликам и газетам объяснили в Санкт-Петербургском государственном университете. От администрации вуза студенческая газета исторического факультета "Студень" получила уведомление о том, что ей нельзя ассоциироваться себя с университетом.

В официальной группе "Студня" молодые журналисты рассказали, что в редакцию им пришел документ от администрации университета с требованием убрать из названия и описания сообщества любое его упоминание.

На официальном сайт вуза появилось сообщение, объясняющее ситуацию. Так, некоторые сообщества публикуют от имена вуза непроверенную информацию, распространяя недостоверные сведения о деятельности и жизни СПбГУ.