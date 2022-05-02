Беглов заявил, что культ труда и профессионализма был в Петербурге с момента основания

На встрече с лидерами независимых профсоюзов России президент России Владимир Путин отметил, что у 1 мая есть давние и даже древние корни. В своем Telegaram-канале губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в Северной столице с момента основания был культ труда и профессионализма.

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", по его словам, Петр I не гнушался работы и освоил множество профессий и разбирался в них обстоятельно.

«Пётр создал регулярную армию и флот, развивал промышленность и технологии. Привозил в Петербург гениальных мастеров со всего мира, которые почитали за честь служить великой стране и называть себя русскими, петербуржцами», - заявил Беглов.

Также он отметил, что сейчас простив нашей страны введены беспрецедентные экономические санкции.