В преддверие майских праздников АО «ЛОЭСК» напоминает правила электробезопасности

Забота об электробезопасности, сохранении жизни и здоровья населения – неотъемлемая часть деятельности АО «ЛОЭСК-Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» как электросетевой компании с высоким уровнем социальной ответственности.

Компания «ЛОЭСК» регулярно проводит работу с детьми и подростками, повышая их уровень грамотности в вопросах электробезопасности, рассказывая о мерах предосторожности при нахождении вблизи энергообъектов и при пользовании электроприборами, предупреждая несчастные случаи с несовершеннолетними на объектах электросетевого комплекса.

Конечно, в вопросах обучения детей не обойтись без помощи педагогов и родителей. Дети часто недооценивают опасность электрического тока, поэтому главная задача взрослых – объяснить им, что игры вблизи энергообъектов опасны, а с электричеством необходимо быть всегда предельно внимательными и острожными.

Приближаются продолжительные выходные, а это значит, что вопросы детской электробезопасности, приобретают особую актуальность. В дни каникул дети зачастую остаются без контроля со стороны взрослых, и небезопасные игры и развлечения могут привести к трагедиям. Поэтому в преддверии майских праздников ЛОЭСК обращается ко всем родителям с убедительной просьбой усилить контроль над детьми и над соблюдением ими правил электробезопасности:

Смертельно опасно фотографироваться (делать селфи), проникая на энергообъекты. Запрещено подниматься на опоры ЛЭП, открывать двери трансформаторных подстанций и приближаться к электрооборудованию, а также использовать палку для селфи (монопод). Электричество может быть смертельным даже при отсутствии контакта тела человека с проводом! Попасть под высокое напряжение можно, приближая монопод к токоведущим частям оборудования! Нельзя взбираться на опоры ЛЭП, крыши трансформаторных подстанций и кровлю гаражей с открытой электропроводкой. Технические подвалы жилых домов – также не место для игр. Опасно открывать лестничные электрощиты, вводные и распределительные электрощиты в зданиях! Нельзя играть вблизи трансформаторных подстанций (будок) и проникать внутрь! Оборудование находится под высоким напряжением! Знаки, предупреждающие об опасности поражения электрическим напряжением: «Стой! Напряжение!», «Не влезай – убьет!» – размещены намеренно, это не шутка. Для занятий спортом и подвижными играми выбирайте места, удаленные от линий электропередачи и трансформаторных подстанций. Помните: приближение человека, спортивного инвентаря (летучие змеи, скакалки, мячи и прочее) к проводам ЛЭП на недопустимое расстояние, а тем более прикосновение может привести к получению сильнейших ожогов, параличу жизненно важных органов, летальному исходу. Запрещается приближаться к лежащему на земле проводу воздушной линии электропередачи. Безопасное расстояние до оборванного и лежащего на земле провода – 8-10 метров. Оказавшись ближе, человек подвергается смертельной угрозе – попаданию под «шаговое напряжение». Выходить из опасной зоны «шагового напряжения» нужно специальным способом – «гусиным шагом»: пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги. Не оставайтесь равнодушными! При обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых дверей трансформаторных подстанций, электрических щитов незамедлительно сообщите об этом по номеру телефона горячей линии:

8-800-550-47-48.

АО «ЛОЭСК» напоминает, что несоблюдение простых правил электробезопасности, проникновение на энергообъекты может привести к самым печальным последствиям для жизни и здоровья сторонних лиц, в том числе детей, а повреждение оборудования ведет к снижению надежности работы энергосистемы и длительным отключениям электроснабжения. Также обращаем внимание, что любые противозаконные действия на территории энергообъектов и в охранной зоне ЛЭП ведут к административному или уголовному наказанию.