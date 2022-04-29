  • 30 Апрель 2022
USD 30.04.2022 71.0237 -1.2716
USD ММВБ 00:05 72.1253  
EUR 30.04.2022 74.5589 -0.7528
EUR ММВБ 00:05 75.3260  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В преддверие майских праздников АО «ЛОЭСК» напоминает правила электробезопасности

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Забота об электробезопасности, сохранении жизни и здоровья населения – неотъемлемая часть деятельности АО «ЛОЭСК-Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» как электросетевой компании с высоким уровнем социальной ответственности. 

Компания «ЛОЭСК» регулярно проводит работу с детьми и подростками, повышая их уровень грамотности в вопросах электробезопасности, рассказывая о мерах предосторожности при нахождении вблизи энергообъектов и при пользовании электроприборами, предупреждая несчастные случаи с несовершеннолетними на объектах электросетевого комплекса.

Конечно, в вопросах обучения детей не обойтись без помощи педагогов и родителей. Дети часто недооценивают опасность электрического тока, поэтому главная задача взрослых – объяснить им, что игры вблизи энергообъектов опасны, а с электричеством необходимо быть всегда предельно внимательными и острожными.

Приближаются продолжительные выходные, а это значит, что вопросы детской электробезопасности, приобретают особую актуальность. В дни каникул дети зачастую остаются без контроля со стороны взрослых, и небезопасные игры и развлечения могут привести к трагедиям. Поэтому в преддверии майских праздников ЛОЭСК обращается ко всем родителям с убедительной просьбой усилить контроль над детьми и над соблюдением ими правил электробезопасности:

  1. Смертельно опасно фотографироваться (делать селфи), проникая на энергообъекты. Запрещено подниматься на опоры ЛЭП, открывать двери трансформаторных подстанций и приближаться к электрооборудованию, а также использовать палку для селфи (монопод). Электричество может быть смертельным даже при отсутствии контакта тела человека с проводом! Попасть под высокое напряжение можно, приближая монопод к токоведущим частям оборудования!

  2. Нельзя взбираться на опоры ЛЭП, крыши трансформаторных подстанций и кровлю гаражей с открытой электропроводкой. Технические подвалы жилых домов – также не место для игр. Опасно открывать лестничные электрощиты, вводные и распределительные электрощиты в зданиях!

  3. Нельзя играть вблизи трансформаторных подстанций (будок) и проникать внутрь! Оборудование находится под высоким напряжением!  

  4. Знаки, предупреждающие об опасности поражения электрическим напряжением: «Стой! Напряжение!», «Не влезай – убьет!» – размещены намеренно, это не шутка.

  5. Для занятий спортом и подвижными играми выбирайте места, удаленные от линий электропередачи и трансформаторных подстанций. Помните: приближение человека, спортивного инвентаря (летучие змеи, скакалки, мячи и прочее) к проводам ЛЭП на недопустимое расстояние, а тем более прикосновение может привести к получению сильнейших ожогов, параличу жизненно важных органов, летальному исходу.

  6. Запрещается приближаться к лежащему на земле проводу воздушной линии электропередачи. Безопасное расстояние до оборванного и лежащего на земле провода – 8-10 метров. Оказавшись ближе, человек подвергается смертельной угрозе – попаданию под «шаговое напряжение». Выходить из опасной зоны «шагового напряжения» нужно специальным способом – «гусиным шагом»: пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги. Не оставайтесь равнодушными! При обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых дверей трансформаторных подстанций, электрических щитов незамедлительно сообщите об этом по номеру телефона горячей линии:

8-800-550-47-48.

АО «ЛОЭСК» напоминает, что несоблюдение простых правил электробезопасности, проникновение на энергообъекты может привести к самым печальным последствиям для жизни и здоровья сторонних лиц, в том числе детей, а повреждение оборудования ведет к снижению надежности работы энергосистемы и длительным отключениям электроснабжения. Также обращаем внимание, что любые противозаконные действия на территории энергообъектов и в охранной зоне ЛЭП ведут к административному или уголовному наказанию.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

    читать далее →

    Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    26.04.22
    Куда сходить в каникулы, на праздниках и хорошо провести время в выходные ?
    21.04.22
    Липосакция подбородка: преимущества и особенности процедуры
    14.04.22
    Преимущества гидродинамической очистки канализационной системы
    05.04.22
    20 апреля в Санкт-Петербурге состоится конференция «Легализация параллельного импорта. Последствия для отраслей»
    31.03.22
    ЛОЭСК напоминает о мерах безопасности в период весеннего паводка
    29.03.22
    В Петербурге пройдет онлайн-эфир «Умный город: технологии будущего»
    28.03.22
    Что представляет собой квантифероновый тест и для чего он необходим
    18.03.22
    Регистрация компании на Мадейре: юридические аспекты

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram