Родители учеников школы Петербурга жалуются на буллинг от учительницы

Родители учеников одной из школ в Центральном районе Петербурга хотят обратиться в прокуратуру из-за неподобающего поведения учителя. Дети сняли на видео, как преподаватель называет учеников тртьего класса "самыми тупыми детьми на планете".

Как сообщает Peterburg2, на видео учительница младших классов грубо ругает детей за поведение, а после говорит, что это "худший класс" в ее жизни. Также она заявляет, что к 10 годам у ребят куда-то делся мозг и предполагает, что он атрофировался.

Также родители жалуются и на орфографические ошибки, которые учитель допускает в переписке. Так, слово "извините" она написала как "извените".

Одна из родительниц уже обращалась за помощью к директору школы и школьному психологу. Она рассказала им, что педагог груба и неграмотна. Те пообещали провести проверку, но родители не увидели результата.