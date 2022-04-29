С 1 мая Ленинградский зоопарк перейдет на летний график работы

С 1 мая Ленинградский зоопарк переходит на летний режим работы. Об этом сообщает пресс-служба петербургского зоопарка.

Теперь петербуржцы и гости города могут провести в зверинце больше времени. Зоопарк будет работать каждый день с 10:00 до 20:00. Кассы же закроют на один час раньше - в семь вечера.

По будням и выходным с 11:00 до 18:00 будет работать круг катания. В пресс-службе рассказали, что лошади уходят обедать с 15:00 до 15:45. В этот промежуток гости зоопарка не смогут на них покататься.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что родителями стала пара бородатых агам из Ленинградского зоопарка.