В Петербурге легендарная пирожковая решила повысить цены

В легендарной петербургской пирожковой "Хозяюшка", которая находится рядом со станцией метро "Парк Победы", с 29 апреля повысят цены. Об этом рассказали в официальной группе кафе в социальной сети "ВКонтакте".

Цены повысятся примерно на 8-10%. В пирожковой уточнили, что это ежегодный процесс и попросили понимания. Напомним, что пирожковая "Хозяюшка" находится на Московском проспекте, 192 и работает с 1956-го года. Каждый день у дверей кафе выстраивается большая очередь, а особая популярность у беляшей, которые стоят по 50 рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что "Вотоня" откроет еще 10 детских супермаркетов в Петербурге.